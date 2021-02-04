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بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ

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بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ بالصور.. أمطار رعدية متوسطة على مدن البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ

مصراوي Masrawy

11:02 ص الخميس 04 فبراير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت عدد من مدن محافظة البحيرة، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة، مع نشاط خفيف للرياح.

وأعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء- مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة.

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