الأقصر| ضبط 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال يناير

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال شهر يناير الماضي، خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الغش التجاري.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الخميس، إن المخالفات تنوعت بين (عدم إعلان أسعار المنتجات– منتجات بدون تاريخ صلاحية– محال تجارية بدون ترخيص– لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– مخالفات متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير– مخالفات غش تجاري- خبز ناقص الوزن– خبز غير مطابق للمواصفات– توقف عن الإنتاج– تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم– عدم وجود سجلات).