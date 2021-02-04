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"محافظ العرضيات" يبحث مع رؤساء المراكز تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شدد على المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات الداخلية للحد من انتشار "كورونا"

عقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، صباح اليوم، اجتماعًا بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي مع مدير شرطة المحافظة ورؤساء المراكز؛ لتنسيق الجهود مع البلديات والجهات ذات العلاقة للمتابعة والمراقبة.

وبحث "الشريف" تنفيذ حملات فورية لضبط المخالفات، وإعداد بيانات إحصائية وتقارير يومية لنتائج تنفيذ تلك الحملات.

وشدد على الحرص والمتابعة المستمرة، والعمل على التطبيق الفوري للقرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية للحد من تفشي فيروس كورونا.

محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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