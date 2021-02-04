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ضبط 709 مخالفة تموينية متنوعة خلال يناير في الأقصر

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ضبط 709 مخالفة تموينية متنوعة خلال يناير في الأقصر ضبط 709 مخالفة تموينية متنوعة خلال يناير في الأقصر

مصراوي Masrawy

10:38 ص الخميس 04 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

ضبطت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، 709 مخالفات تموينية متنوعة خلال شهر يناير الماضي، خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الغش التجاري.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الخميس، إن المخالفات تنوعت بين (عدم إعلان المنتجات– منتجات بدون تاريخ صلاحية– محال تجارية بدون ترخيص– لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– مخالفات متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير– مخالفات غش تجاري- خبز ناقص الوزن– خبز غير مطابق للمواصفات– توقف عن الإنتاج– تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم– عدم وجود سجلات).

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