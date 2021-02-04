لجان لحصر خسائر السيول في جنوب سيناء- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن السيول التي تعرضت لها بعض المناطق بمحافظة جنوب سيناء في الساعات الأولى من صباح اليوم، كانت خفيفة، ولم تتلقى غرفة العمليات إخطارات بخسائر مادية أو بشرية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى تشكيل لجان تضم متخصصين من كافة الجهات المعنية، للمرور على المناطق التي ضربتها السيول، وتحديد الخسائر على أرض الواقع.

وقال المحافظ إنه جرى الدفع بالمعدات الثقيلة، لرفع الطمي الذي خلفته السيول من على الطرق، وتمهيدها أمام حركة المرور.

وقال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل عدد من اللجان، لعمل جولة تفقدية للمواقع التي تعرضت للسيول، بهدف تحديد كمية المياه المحتجزة داخل السدود والبحيرات الصناعية.