انتشار سيارات الشفط.. محافظ القاهرة يتفقد استعدادات مواجهة الأمطار

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وانتشار شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.‎

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد الميداني خلال اليومين القادمين تحسبًا لسقوط الأمطار والتأكد من تصريف بالوعات الأمطار المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.​