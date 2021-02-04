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برلماني: كوبري كنيسة البازيليك يهدد القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة

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برلماني: كوبري كنيسة البازيليك يهدد القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة برلماني: كوبري كنيسة البازيليك يهدد القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة

مصراوي Masrawy

10:43 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:


قال عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة الجديدة ومدينة نصر إنه تقدم بطلب رسمي إلى مسؤولي المحافظة للاستفسار عن مخطط بناء كوبري كنيسة البازيليك الذي يهدد المنطقة بالكامل خصوصا أن لها مكانة أثرية وتاريخية عظيمة يجب حمايتها.

وأضاف السنباطي، في بيان له: تلقيت العديد من الاستغاثات عبر صفحتي والاتصالات التليفونية تتساءل عن مدى صحة إقامة كوبري بجوار كنيسة البازيليك وكوني من أبناء مصر الجديدة أعلم تماما مدى أهمية هذا المكان أثريا وجماليا وتاريخيا وما يمثله لأهلي من سكان مصر الجديدة".

وتابع: "قمت على الفور بزيارة موقع كوبري ميدان الإسماعيلية مع أحد أعضاء جمعية محبي مصر الجديدة والمهتمين بالتراث وكان الهدف أن يكون لدي فكرة واضحة ودقيقة عن تفاصيل مشروع كوبري ميدان الإسماعيلية".

واستطرد: "بالفعل تحدثنا باستفاضة مع أحد المسئولين عن تنفيذ المشروع والذي أكد لنا أن الكوبري سيقام بالفعل وتم إجراء تعديل لتجنب مرور فرعي الكوبري بجوار الكنيسة".

وأضاف السنباطي: "رغم إيماني الكامل بأهمية الكباري للسيولة المرورية ويقيني أن الدولة لن تقوم بأي عمل يتسبب في أي ضرر على العمارات المجاورة أو على أمن وسلامة المواطنين إلا أنني أود التأكيد على وجهة نظري الواضحة في هذا الشأن وتتمثل في أن مرور الكوبري بمنطقة أثرية بجوار كنيسة البازيليك يمثل ضررا حضاريا كبيرا على المنطقة".

وأكمل: "الدولة أحدثت تطويرا كبيرا في هذه المنطقة مثلها مثل باقي منطقة شرق القاهرة وتم إزالة المترو وتخفيض مساحة الجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة مما أدى إلى سيولة مرورية لم تكن متاحة من قبل، لكن ليس من المنطقي أن تدمر الآن إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى لهذا المشروع".​

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