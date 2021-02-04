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السبت المقبل.. قطع المياه 8 ساعات عن 3 مناطق بالقاهرة بينها زهراء مدينة نصر بالكامل

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السبت المقبل.. قطع المياه 8 ساعات عن 3 مناطق بالقاهرة بينها زهراء مدينة نصر بالكامل السبت المقبل.. قطع المياه 8 ساعات عن 3 مناطق بالقاهرة بينها زهراء مدينة نصر بالكامل

مصراوي Masrawy

10:43 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كوبري الميثاق بشارع متولي الشعراوي بمنطقة زهراء مدينة نصر والذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبري، سيتم قطع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر - الـ 2000 - الـ 4000 - بعض مناطق الهجانة).

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قطع المياه سيكون من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل حتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بالمواطنين بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما وفرت سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق المناطق المذكورة وفي حال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​​

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