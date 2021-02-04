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: الأخوة الإنسانية قيمة مهمة نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى

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السيسي: الأخوة الإنسانية قيمة مهمة نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى : الأخوة الإنسانية قيمة مهمة نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى

مصراوي Masrawy

10:23 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن العالم يحتفي اليوم بقيمة إنسانية مهمة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى وهي قيمة الأخوة الإنسانية.

وأضاف السيسي، أن هذه المناسبة المهمة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية.​

وتابع: " مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسى، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الإسلام منذ فجر بزوغه، ونسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف".

وفي هذا السياق تبذل المؤسسات والقيادات الدينية في مصر قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة.

واختتم الرئيس: "إنني في هذا اليوم، أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة".

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