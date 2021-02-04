"المستقبل" اللبناني يستنكر مقتل لقمان سليم ويحذر من "مسلسل اغتيالات"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

استنكر تيار المستقبل اغتيال الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم في إحدى قرب جنوب لبنان، محذرًا من العودة إلى مسلسل الاغتيالات التي تستهدف الناشطين.

وقال التيار في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، الخميس: "اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في إحدى قرى الجنوب جريمة مدانة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية".

وأضاف: "إننا في تيار المستقبل إذ نستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء ونحذّر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، نطالب الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية بجلاء الحقيقة بأسرع وقت".

وفي وقت سابق الخميس، عُثِر على الناشط اللبناني مقتولا داخل سيارة مستأجرة في منطقة النبطية، جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته عن فقدانه منذ عدة ساعات.