بعد ساعات من فقدانه.. العثور على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

عُثِر على جثة الناشط اللبناني، لقمان سليم، مقتولا داخل سيارة مستأجرة في منطقة النبطية، بعد أن أعلنت شقيقته عن فقدانه منذ عدة ساعات.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، عُثِر على الناشط داخل سيارته بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إن هناك آثار طلقتين في السيارة.

كان فقد الاتصال مع سليم لساعات من دون معرفة شيء عن مكان وجوده، رغم محاولات الإتصال به هاتفيا.

وغردت شقيقته، رشا الامير، عبر تويتر: "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من 6 ساعات عائًدا إلى بيروت، وهو لم يعد بعد. هاتفه لا يرد. لا أثر له في المستشفيات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورا".