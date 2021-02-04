إثيوبيا تعلن القبض على "15 شخصا خططوا للهجوم" على سفارة الإمارات

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مصراوي Masrawy

أديس أبابا- (بي بي سي):

أعلنت السلطات الإثيوبية إحباط مخطط للاعتداء على سفارة الإمارات في العاصمة أديس أبابا، واعتقال 15 شخصا شاركوا في المؤامرة، بحسب وكالة الأنباء الحكومية.

ونقلت الوكالة، عن جهاز المخابرات في إثيوبيا، أن السلطات تمكنت من إحباط المخطط ومصادرة أسلحة ومتفجرات ووثائق خلال عملية أمنية استهدفت مجموعة محلية كانت ستنفذ الهجوم بتعليمات من جهة "إرهابية" أجنبية ما كان سيؤدي لأضرار في الأرواح والممتلكات.

وأشارت وكالة الأنباء الحكومية الإثيوبية إلى مخطط آخر لاستهداف البعثة الدبلوماسية الإماراتية في السودان.

ولم تعلق الإمارات على هذه التقارير.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية في إثيوبيا، فإن جهاز المخابرات الوطني الإثيوبي عمل بالتنسيق مع نظيره السوداني فيما يتعلق بالمؤامرة التي تستهدف الدبلوماسيين الإماراتيين.

ولم تعلق السلطات السودانية أيضا على التقارير الإثيوبية.

واعتقلت السلطات الإثيوبية بعض المشتبه بهم من المجموعة بالقرب من السفارة الإماراتية في العاصمة أديس أبابا، بحسب التقارير.

ووفقا للوكالة، فقد تلقى آخرون مبالغ نقدية من الجهة الخارجية التي خططت للهجوم، كما تم اعتقال أحد المتورطين في المؤامرة في السويد.