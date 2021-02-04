إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "سنهوا" بمنيا القمح في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام عزبة "الخمسين" التابعة لقرية سنهوا بمنيا القمح، بين دراجة بخارية وتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.