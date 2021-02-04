انطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بـ5 أحياء في الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إشارة بدء منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بـ5 أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزه أول، ومركز ومدينة برج العرب، من خلال "بوابة خدمات المحليات" ( https://lgs.gov.eg/#/home) تحت شعار "احصل على خدماتك بلا معاناة".

وأكد المحافظ في بيان له اليوم، إلى أنه جرى التنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وأوضح الشريف، أن المنظومة تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الانترنت، وتعمل على توفير الجهد والوقت، وتبسيط الإجراءات، وتقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى الحي أو الديوان أو المدينة.

وأوضح الشريف أن طالب الخدمة يستطيع دفع الرسوم إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات، كما يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.

وأشار المحافظ أنه جاري تجهيز ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية في الأحياء الأخرى، تمهيدًا لبدء إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بهم، وبذلك يصبح منظومة الخدمات الإلكترونية في جميع أحياء المحافظة.

وأشار إلى أنه قد جرى توفير مندوب من البنوك الحكومية بالمراكز التكنولوجيا بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات الإلكترونية فيها لاستخراج البطاقات للمواطنين.