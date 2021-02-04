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كمبوديا تعلن موعد تسلّم أول جرعات لقاح كورونا

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كمبوديا تعلن موعد تسلّم أول جرعات لقاح كورونا كمبوديا تعلن موعد تسلّم أول جرعات لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:12 ص الخميس 04 فبراير 2021

بنوم بنه- (د ب ا):

أعلن رئيس وزراء كمبوديا هون سين أن بلاده سوف تتسلم أول جرعات للقاح الأحد المقبل.

وستحصل كمبوديا على اللقاح من شركة سينوفارم الصينية، على هيئة تبرع من بكين، التي تعهدت بتقديم مليون جرعة من اللقاح لبنوم بنه.

ومن المتوقع أن تضم الدفعة الأولى 600 ألف جرعة، ما يكفي لتطعيم 300 ألف مواطن.

وسوف يكون رئيس الوزراء ضمن عدة وزراء سوف يحصلون على اللقاح الأربعاء المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الكمبودية أن هون سين سوف يحصل على اللقاح في مستشفى كالميت في بنوم بنه قبل أن يعقد مؤتمرا صحافيا.

وقال هون سين إن بلاده تسعى لتطعيم 80% من تعداد سكانها البالغ عددهم 5ر15 مليون نسمة. وتريد كمبوديا الحصول على ما لايقل عن 20 مليون جرعة، أي ما يكفي لتطعيم 10 مليون نسمة.

وقد حصلت كمبوديا على تعهدات حتى الآن من شأنها أن توفر لها 11 مليون جرعة من اللقاح.

ويذكر أن كمبوديا تحدت التوقعات المرتبطة بنظام الرعاية الصحية لديها الذي يعاني من الافتقار للتمويل والحوكمة الضعيفة بصورة عامة من خلال السيطرة على فيروس كورونا. وقد سجلت كمبوديا 467 حالة إصابة بفيروس كورونا ولم تسجل أي حالات وفاة.

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مصراوي Masrawy

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