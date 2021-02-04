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اعتقال العشرات في إضراب ضد حل البرلمان في نيبال

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اعتقال العشرات في إضراب ضد حل البرلمان في نيبال اعتقال العشرات في إضراب ضد حل البرلمان في نيبال

مصراوي Masrawy

10:06 ص الخميس 04 فبراير 2021

كاتماندو- (د ب أ):

بدأ إضراب على مستوى البلاد دعا إليه فصيل من الحزب الحاكم في نيبال احتجاجا على حل البرلمان، الخميس، بصدامات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة كاتماندو.

واعتُقل ما لا يقل عن 70 متظاهرا، بينهم وزير سابق من الفصيل الغاضب في الحزب الشيوعي النيبالي الحاكم، أثناء محاولتهم فرض الإضراب، وفقا للمتحدث باسم شرطة نيبال باسانتا بهادور كونوار.

وقال كونوار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنهم محتجزون لدينا حاليا".

وتسبب الإضراب في شلل للحياة الطبيعية، مع اضطراب حركة المرور وإغلاق جزئي للشركات والخدمات.

وفي كاتماندو، تظاهر آلاف المحتجين في الشوارع، ورددوا شعارات ضد الرئيسة بيديا ديفي بهانداري ورئيس الوزراء خادجا براساد شارما أولي بسبب حل البرلمان.

وقالت الشرطة إنه تم إضرام النيران في إحدى سيارات الأجرة، ومع ذلك لم يتم تسجيل إصابات خطيرة.

وكان إضراب اليوم الخميس على مستوى البلاد هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة التي هزت نيبال منذ أن حلت بهانداري البرلمان، بناء على توصية شارما في ديسمبر وأعلنت عن انتخابات عامة مبكرة في 30 أبريل و10 مايو.

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