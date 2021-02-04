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"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة
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الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:08 صباحاً
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات
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الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:08 صباحاً
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور)
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الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:06 صباحاً
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود
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الثلاثاء 09 فبراير 2021 12:06 صباحاً
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية"
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لافروف: الإعلام الغربي ينتهج معايير مزدوجة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 04 فبراير 2021 10:34 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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