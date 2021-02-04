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استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل

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جراحة ناجحة والمريض تماثل للشفاء وغادر المستشفى

استئصال ورم بالغدة الدرقية لستيني بمستشفى دلة النخيل

تمكّن فريق طبي بمستشفى "دلة النخيل"، من استئصال ورم بالغدة الدرقية لمريض ستيني بعد تردده على عدة مستشفيات كبرى وخاصة.

ونظرًا لصعوبة تركيب أنبوب للتنفس أثناء التخدير؛ لم يتمكن من إجراء هذه الجراحة حتى قرر إقامة العملية في مستشفى دلة.

وتم الكشف من قِبَل الأستاذ الدكتور خالد القحطاني استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، والتنسيق مع فريق التخدير، وتحديد موعد العملية.. وترأس فريق التخدير الأستاذ الدكتور شريف العقدة استشاري التخدير ورئيس القسم، والدكتور مفيد فوزي استشاري التخدير.. ولله الحمد والمنة تمت الجراحة بنجاح، وخرج المريض بالسلامة من المستشفى، بعد استخدام أحدث الأجهزة المتعارف عليها عالميًّا في مثل هذه الحالات لتركيب أنبوب التنفس.

فريق طبي مستشفى دلة النخيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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