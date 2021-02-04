أخبار عاجلة

"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له -
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" -
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية -
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة -
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

Print
منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

مصراوي Masrawy

09:54 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الرياح تنشط على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، فيما تكون نشطة مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

وعن للظواهر الجوية، توقع الخبراء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وخليجي السويس والعقبة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، يتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح سطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح سطحية شمالية غربية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية