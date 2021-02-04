منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الرياح تنشط على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، فيما تكون نشطة مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

وعن للظواهر الجوية، توقع الخبراء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وخليجي السويس والعقبة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، يتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح سطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح سطحية شمالية غربية.