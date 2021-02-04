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مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

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مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط مصرع أب وابنته وإصابة زوجته اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصراوي Masrawy

10:07 ص الخميس 04 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:
لقي أب وابنته مصرعهما، وأصيبت زوجته بالاختناق، اليوم الخميس، نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز داخل منزلهم بجزيرة بهيج في أبنوب بأسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوفاة أب وابنته وإصابة زوجته بالاختناق داخل منزلهم بجزيرة بهيج.
انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وفاة "سليمان.ي.ح"، وابنته "فاطمة"، وأصيبت زوجته "ورده.م.أ" بغيبوبة نتيجة استنشاق الغاز.
وقال شهود العيان لـ"مصراوي":" إن الجيران لاحظوا عدم ظهور الأسرة أو خروجها من المنزل في أول اليوم، فتوجهوا إلى المنزل للسؤال وبطرق الباب ولم يستجيبوا فجرى كسره، وعثروا على الجثتين والمصابة".
حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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