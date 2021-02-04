أخبار عاجلة

"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة -
فرع التجارة بالمدينة ينفّذ ٣٣٧ جولة على المنشآت التجارية ويحرر ٧ مخالفات -
راح ضحيته ابن مالك.. محافظ المنيا يتابع حادث الانهيار الجزئي بأحد فنادق المحافظة (صور) -
بإطلالة تشبه الأميرات.. رشا شيحة تخطف الأنظار في عقد قران حلا ومعز مسعود -
"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان -
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له -
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" -
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية -
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة -
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

لقطات لحرائق أستراليا تدمي القلوب!

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
القوات البحرية الإيرانية تتزود بأكثر من 330 قارب قادر على حمل وإطلاق الصواريخ

القوات البحرية الإيرانية تتزود بأكثر من 330 قارب قادر على حمل وإطلاق الصواريخ

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث

ارتفاع في معدلات الإصابة بالسرطان في اليمن

ارتفاع في معدلات الإصابة بالسرطان في اليمن

مظاهرات ميانمار مستمرة والشرطة تستخدم خراطيم المياه لتقريق المحتجين

مظاهرات ميانمار مستمرة والشرطة تستخدم خراطيم المياه لتقريق المحتجين

شبكة عيون الإخبارية