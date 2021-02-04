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"المخلفي": تصريح ولي العهد يعزز إجراءات ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية"
-
الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
الاتحاد الأوروبي: قلقون من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
النائب العام: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية نقلة نوعية في تاريخنا العدلي
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين
-
الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان
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الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية"
-
الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا"
-
الاثنين 08 فبراير 2021 11:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
ثنائي يتسلقان أطول مدخنة في أوروبا بحثاً عن التحدي
فيديو
cnn arabic
الخميس 04 فبراير 2021 10:11 صباحاً
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