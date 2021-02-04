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الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة

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الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة
توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة

الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة

نبّه #المركز_الوطني_للأرصاد، صباح اليوم، من استمرار تواجد #السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية).

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك؛ ابتداء من أجزائها الساحلية، تمتد إلى مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة)، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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