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تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية

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تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية
تماشيًا مع إجراءات الصحة واتباعًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

تطبيق

أكد صندوق التنمية الزراعية أن تحميل وإبراز تطبيق "توكلنا" شرط لدخول المقر الرئيسي أو الفروع ومكاتب الخدمة حول المملكة لجميع الموظفين والمراجعين والزوار، إضافة إلى شرط حجز موعد إلكتروني مسبق للزيارة بالنسبة للمراجعين، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ، الموافق 4 فبراير 20121م.


ويأتي هذا الإجراء الرسمي تماشيًا مع إجراءات وزارة الصحة واتباعًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة المستجد؛ من أجل ضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء على حد سواء.


يذكر أن الصندوق ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا يعمل على توفير بيئة صحية آمنة، مع اتباع الإجراءات الوقائية المطبقة في مثل هذه الحالات، مثل قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء والزوار قبل دخول الصندوق، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات بشكل صحيح، مع التنبيه المستمر بالإجراءات الأخرى مثل تجنب المصافحة وغسل اليدين وتوفير المعقمات وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي وتمكين العمل عن بعد، إضافة إلى بث الرسائل الداخلية المستمرة لمنسوبي الصندوق من خلال الرسائل الصحية التوعوية.


ويمكن للعملاء والزوار حجز موعد مسبق لزيارة المقر الرئيسي أو الفروع ومكاتب الخدمة حول المملكة من خلال الموقع الإلكترونية www.adf.gov.sa، حيث يوفر الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية، لحجز المواعيد أو الحصول على الإفادات أو التقديم على بعض المنتجات الائتمانية عن بُعد ومن دون الحاجة إلى مراجعة الصندوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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