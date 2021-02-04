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في خطوة كبيرة ،تهدف لتعزيز التعاون بين شبكة قنوات النهار و مجموعة الشويري، اتفقت المؤسستان على منح شركة سي ميديا احدى شركات مجموعة الشويري، حقوق العمل كممثل إعلاني حصري ورسمي لمجموعة قنوات النهار في الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة للوصول إلى آفاق جديدة وغير مسبوقة من التعاون وتحقيق نجاح إعلامي كبير يليق بالمؤسستين الكبيرتين ،والذي يدعم انتشار كبير في مصر والشرق الاوسط.

وأعلنت شركة ترنتا للانتاج والتوزيع الفنى ، المالكة لشبكة تليفزيون النهار ، تعاقدها مع شركة " سى ميديا " وذلك بمنحها حق التسويق الاعلاني داخل جمهورية مصر العربية وفي منطقة الشرق الاوسط اعتباراً من يناير 2021.

وأضافت الشركة أن هذا الاعلان يأتي من منطلق اتفاق الطرفان على رؤية واضحة واستراتيجية مبنية على تعاون مثمر وبناء ، يتم بنتيجته توسيع السوق الاعلاني لشبكة تليفزيون النهار فى منطقة الخليج العربى وشمال أفريقيا. و يهدف الاتفاق الى استفادة شبكة تليفزيون النهار من النجاح الاعلامي ونسب المشاهدة التى حققتها على المستوى المحلى والاقليمى منذ انطلاقها فى عام 2011 وذلك من خلال تقديمها محتوى برامجى هادف ومتنوع ومتميز لمخاطبة جمهورها العريض في مصر والدول العربية.

وشرحت الشركة في بيان لها قبل قليل أن التعاون جاء مع شركة سي ميديا احدى شركات مجموعة الشــــويري، بأعتبارها من كبرى شركات الخدمات الإعلامية و الاعلانية فى منطقة الشرق الاوسط ، ولما تتمع به من نجاح تسويقي للعديد من الوسائل الاعلانية.

وكذلك تهدف هّذه الشراكة الى إتاحة خدمات أعلانية وتسويقية متميزة من خلال " سي ميديا " لقائمة العملاء والمعلنين والتى تضم نخبة واسعة من كبرى العلامات التجارية في العالم.

و علق بيار الشويري، رئيس مجلس ادارة مجموعة الشويري على الاتفاق قائلا: يسرني التوصل مع النهار الى صيغة تعاون قائمة على روئية مشتركة لسوق الاعلان التلفزيوني في مصر و كامل منطقة الشرق الاوسط، و اني على يقين ان هذه الشراكة القائمة على ما تقدمه مجموعة النهار لمشاهديها من محتوى رائد و تجارب تلفزيونية مميزة من جهة و على الامكانات التسويقية للمجموعة والمبنية على البيانات و الاحصاءات و التقنيات الرائدة في هذا المجال من جهة اخرى، سيمكننا من الارتقاء بمستويات ادائنا المشتركة الى مستويات غير مسبوقة.