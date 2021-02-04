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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104.4 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104.4 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104.4 مليون

مصراوي Masrawy

09:03 ص الخميس 04 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 104.4 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 104 ملايين و 389 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 58 مليونا، فيما يقترب إجمالي الوفيات من المليونين و 269 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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