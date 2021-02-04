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النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل
تزامنًا مع تراجع المخزونات الأمريكية لأدنى مستوى منذ مارس

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت "أوبك+" التزامها بسياسة خفض الإنتاج، وتزامنًا مع تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس الماضي.

وقررت اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+" تمديد سياستها الحالية المتعلقة بإنتاج النفط؛ في إشارة إلى أن المنتجين مرحّبون بتراجع مخزونات الخام في الوقت الحالي نتيجة لخفض المعروض؛ على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن تعافي الطلب على الخام بالتزامن مع استمرار أزمة "كورونا".

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل إلى 475.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 58.79 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% عند 56.06 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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