"أحمق من رجلة".. "المسند" يرسل تحذيراته من "عطاء" كاشفًا خط سيرها

★ ★ ★ ★ ★

قال: ذروتها اليوم.. منخفض يتمركز بالسعودية والرياح عكس عقارب الساعة

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن يكون اليوم الثاني من الحالة المطرية #عطاء اليوم، ذروة الحالة، وقد يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #المدينة #حائل، وربما غربي #القصيم وشمالي #مكة_المكرمة، وشدتها قد تكون جنوبي #تبوك وغربي #المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مركز المنخفض الجوي يتمركز حاليًا في الأراضي #السعودية، ويجعل الرياح تدور حوله عكس اتجاه عقارب الساعة، بسرعات عالية؛ مما يتسبب في إثارة #الغبار في الوسط والغرب والشمال، وعليه نُهيب بالمسافرين، ورواد البر، وأصحاب الكرفانات، أخذ حيطتهم".

وتابع: "لا تتخذوا بطون الأودية مسكنًا ولا مستوطنًا.. لا للإنسان ولا للحيوان، وأهيب بأهل الحلال إخراج حلالهم من بطون الأودية، والمنخفضات، ولا تكونوا كنبتة رجلة تنبت في بطن الوادي. قالت العرب: "أحمق من رجلة".

وأردف: "موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف #أكتوبر حتى نهاية #مايو، ومضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف، وبقي أربعة أشهر تقريبًا، وعادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطارًا من النصف الأول، وبالتحديد شهرا #مارس و#أبريل".

حالة الطقس الأرصاد أمطار