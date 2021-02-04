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حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لأصحاب الشقق.. أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

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حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لأصحاب الشقق.. أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لأصحاب الشقق.. أبرز تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

مصراوي Masrawy

08:00 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الأربعاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويرصد مصراوي أبرز تعديلات القانون على النحو التالي:

- مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية.

- وضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

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مصراوي Masrawy

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