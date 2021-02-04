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جيش ميانمار يأمر بحجب "فيسبوك"

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جيش ميانمار يأمر بحجب "فيسبوك" جيش ميانمار يأمر بحجب "فيسبوك"
وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني

جيش ميانمار يأمر بحجب

أمر جيش ميانمار، شركات الاتصالات المحلية، بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.

وأبلغت وزارة النقل والاتصالات، شركات الاتصالات أمس الأربعاء، بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من فبراير؛ نظرًا لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

وانتشرت سريعًا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

وقالت الأمم المتحدة مساء الأربعاء إنها لم تتلقَّ بعدُ أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين.

وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.

واحتجزت أون سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة، وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بالادعاء على نطاق واسع بتزوير أصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسَلّم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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