"زفة عروسة مش جنازة".. ممرضة تنبأت بوفاتها وعالجت مرضى كورونا دون أجر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالى قرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، جثمان الممرضة "سارة أشرف عبدالرازق"، بالزغاريد.

"سارة" فتاة في العقد الثالث من عمرها، يقول والدها لمصراوي إنها كانت تخصص جزء من وقتها لتحفيض القرآن الكريم، بجانب عملها في التمريض، إضافة إلى علاج المرضى في منازلهم دون أجر.

"جنازتها كلها زغاريد كأنها زفة عروسة مش جنازة"، يضيف والدها أن "سارة" كانت تردد دائما "أنا بنت موت"، وتطالبه برد شبكتها إلى خطيبتها.

وتقول والدة سارة: "زغردت لأول مرة في حياتي أثناء غسلها"، وتوافد الكثير من الأشخاص على المنزل فور معرفة خبر وفاتها "كانت بتعمل خير مع الكل"، مضيفة أنها تشعر أن ابنتها الآن في مكان أفضل.

وأضاف الخال فايز فراج، أن "سارة"، لم تخش التعامل مع مرضى كورونا، وكانت تذهب إلى الأسر المصابة في منازلهم دون أجر في أوقات فراغها بعد انتهاء مواعيد العمل لمتابعتهم.

وقال: "تنبأت بوفاتها يوم ميلادها.. وسبحان الله جنازتها كانت عبارة عن عروس تزف إلى بيت زوجها".

وشيع أهالي قرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، جثمان سارة أشرف عبدالرازق، 23 عامًا، محفظة للقرآن الكريم، وممرضة، بعد معاناتها من غيبوبة سكر توفيت على أثرها.

​