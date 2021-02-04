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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وتفقد الرئيس لنماذج المركبات المدرعة التي طورتها القوات المسلحة، وأخبار الشأن المحلي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي صدر صفحتها الأولى، وبعنوان "السيسي: دعم مصري كامل لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، وإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس جدد موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات للسيد سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشدداً على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه؛ أكد سعد الحريري، اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيداً بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، ومعتبرًا إياها نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وتحت عنوان "وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يلتقيان سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكري والوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، التقيا أمس /الأربعاء/، برئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريري، وذلك بوزارة الخارجية بقصر التحرير، ثُم أعقب ذلك مأدبة غداء لاستكمال المُباحثات بمشاركة الوفدين.

يأتي ذلك في أعقاب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح أمس لرئيس وزراء لبنان المُكلف.

ونقلت "الجمهورية" عن السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قوله إنه تم خلال اللقاء التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان الشقيق ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة، بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية وصون مقدرات شعبه الشقيق.

وأضاف حافظ أنه تم التأكيد أيضًا على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من أجل الخروج من المأزق الحالي في إطار التزام الدستور اللبناني، وبما يستوجبه ذلك من الإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي ينشده الشعب اللبناني.

وتحت عنوان "الرئيس السيسي يتفقد نماذج مركبات مدرعة طورتها القوات المسلحة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي تفقد أمس عددًا من نماذج المركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله بإن التفقد يأتي استمراراً لمتابعة الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

ومع الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "تكليف رئاسي بمراعاة أعلى المواصفات في العاصمة الإدارية"، أن دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، ووجه بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، وإقامة سياج شجري على جانبي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، كما وجه بإزالة جميع المخلفات على جانبي الطرق الناتجة عن عمليات البناء أولاً بأول.

وأضافت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة داخله.

وتفقد مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مدبولي إن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية مراعاة كافة المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.

وخلال الاجتماع، تناول العرض المقدم حول الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موقف أعمال البنية الأساسية والتكنولوجية للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الحي الحكومي، الذي يضم مباني مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى 34 مبنى وزاريا، وعدد من المباني الخدمية الواقعة في نطاقه، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" الجلسة العامة لمجلس النوب والتي انعقدت، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي والمخصصة للاستماع إلى بياني وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أدائهما لتنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018- 2020).

وذكرت "الأخبار" أن وزير الكهرباء أكد أن الدولة أنهت أزمة الكهرباء التي حدثت في عام 2014 من خلال تطوير الشبكات وصيانتها، مشيرا إلى أن قدرة الشبكة وصلت حاليا إلى 28 ألف ميجا وات.

وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على اعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي لمصر، ووضعها ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة.

من جانبه، قال وزير الإسكان، أمام البرلمان إن الوزارة تعمل وفق خطة لصالح دعم الفئات غير القادرة وتوفير سكن يليق بهم تحت مسمى الإسكان الاجتماعي، وفي هذا الإطار تم تنفيذ مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه، ووفر هذا العمل الجاد أكثر من 3 ملايين ونصف المليون فرصة عمل، وذلك منذ عام 2018 وحتى الآن.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء.. يرد على الشائعات: لا خصصة للخدمات الحكومية للمواطنين في الصحة والتعليم والنقل"، ذكرت "الجمهورية" أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة ما نشر من أنباء بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة".

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان أمس الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل ،بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة".

وتحت عنوان "الليلة.. ضربة البداية للأهلي في مونديال الأندية مع الدحيل القطري"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا على موعد في السابعة والنصف من مساء اليوم مع مغامرة جديدة في مستهل مشاركته بمونديال الأندية لكرة القدم بمواجهة الدحيل القطري، على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي يستمر حتى 11 فبراير الحالي.

وأضافت "الأهرام" أنه سبق للأهلي التوقيع 5 مرات من قبل في دفاتر أكبر بطولة لكرة القدم بعد نهائيات كأس العالم، وحقق المركز الثالث في إحدى نسخها في أفضل إنجاز للكرة المصرية، وعلى الرغم من فارق التاريخ بين الأهلي ومنافسه القطري في مواجهة الليلة والتي وصلت قيمتها التسويقية طبقًا لموقع ترانسفير ماركت 58.2 مليون يورو، فإن صفارات التحذير انطلقت لبطل القرن من مفاجآت الدحيل.

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