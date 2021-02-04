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"الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البرد على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة

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"الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البرد على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة "الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البرد على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة
رياح مثيرة للأتربة والغبار على وسط وغرب المملكة.. وضباب بالشرقية

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية، تمتد إلى مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة)، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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