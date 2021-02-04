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بايدن يرشح رسميا ويليام بيرنز لقيادة "سي آي إيه"

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بايدن يرشح رسميا ويليام بيرنز لقيادة "سي آي إيه" بايدن يرشح رسميا ويليام بيرنز لقيادة "سي آي إيه"

مصراوي Masrawy

06:40 ص الخميس 04 فبراير 2021

واشنطن (د ب أ):
رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا نائب وزير الخارجية السابق ويليام بيرنز ليصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وذكر البيت الأبيض أن إدارة بايدن أرسلت ترشيح بيرنز إلى مجلس الشيوخ ، الأربعاء، للتأكيد.

وإذا تم تأكيد تعيينه، سيحل بيرنز محل جينا هاسبل، التي رشحها الرئيس السابق دونالد لقيادة الوكالة عام 2018. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونجرس الأمريكي.

ويحظى بيرنز بخبرة لأكثر من ثلاثة عقود في العمل الدبلوماسي للولايات المتحدة وشغل العديد من مناصب الأمن القومي لإدارات ديمقراطية وجمهورية.

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