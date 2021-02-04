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الألمانية توافق على تقديم مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة

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الحكومة الألمانية توافق على تقديم مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة الألمانية توافق على تقديم مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة

مصراوي Masrawy

06:39 ص الخميس 04 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):
وافقت الألمانية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس على تقديم مساعدات مالية لأصحاب الدخول المنخفضة ومنح إعفاءات ضريبية للشركات للتخفيف من تأثير جائحة .

ووافقت اللجنة الائتلافية الحكومية على الشروط بعد ما يقرب من خمس ساعات من النقاشات.

وبموجب تلك الخطوة ستتلقى العائلات دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 150 يورو (180 دولارا). والعام الماضي، تلقت العائلات 300 يورو عن كل طفل لتحفيز الاستهلاك.

وسيحصل البالغون الذين يتلقون دعم الدخل الأساسي أيضا على منحة قدرها 150 يورو لمرة واحدة. وسيتم تمديد الوصول المبسط إلى دعم الدخل الأساسي حتى نهاية عام 2021 للموظفين العاملين لحسابهم الخاص وذوي الدخل المنخفض الذين يجدون أنفسهم فجأة في حاجة.

ولن تتطلب المساعدات ميزانية تكميلية، وفقا لمسؤولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

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