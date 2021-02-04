مصراوي Masrawy
06:30 ص الخميس 04 فبراير 2021
تراجع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 5 إلى السبت 6 فبراير، والتي جاءت على النحو التالي:
الجمعة 5 فبراير:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة، وجنوب وشمال سيناء.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات السواحل الشمالية ومدن القناة وغرب وجنوب البلاد.
- أمطار متوسطة إلى قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.
- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.
السبت 6 فبراير:
- شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحري الأحمر وجنوب سيناء.