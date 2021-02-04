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تراجع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

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تراجع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة تراجع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

مصراوي Masrawy

06:30 ص الخميس 04 فبراير 2021

تراجع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 5 إلى السبت 6 فبراير، والتي جاءت على النحو التالي:

الجمعة 5 فبراير:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة، وجنوب وشمال سيناء.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات السواحل الشمالية ومدن القناة وغرب وجنوب البلاد.

- أمطار متوسطة إلى قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

السبت 6 فبراير:

- شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحري الأحمر وجنوب سيناء.

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