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اليوم.. الجيزة تقيم معرضا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية لمدة 3 أيام

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اليوم.. الجيزة تقيم معرضا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية لمدة 3 أيام اليوم.. الجيزة تقيم معرضا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية لمدة 3 أيام

مصراوي Masrawy

06:00 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

تقيم محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارة نادي الترسانة الرياضي معرضاً لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة.

وبحسب بيان للمحافظة، يأتي ذلك في إطار سعي المحافظة لإنجاح مشروعات الشباب والتسويق لمنتجاتهم.

يقام المعرض بمقر نادي الترسانة الرياضي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2021/2/4م وحتى السبت الموافق 6 /2021/2م.

ويشارك في المعرض (شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب - أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية - مديرية التربية والتعليم بالجيزة "التعليم الفني" - مدرسة أوسيم الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة - مركز ومدينة الواحات).

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