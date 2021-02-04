حدث ليلاً| 53 وفاة بكورونا وبشرى لحاجزي الإسكان الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

53 وفاة.. الصحة تصدر بيانا عن إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة حتى اليوم.

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بشرى لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. بدء التعامل على ملفات المتقدمين والمحولين للإعلان العاشر

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بشرى سارة للعملاء المتقدمين على الإعلان العاشر، وكذلك المحولين من الإعلان التاسع إلى العاشر.

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"وحمة دموية" الرئيس يستجيب لعلاج شاب يعاني من مرض نادر بالوجه

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حالة السيد أحمد صرصار، البالغ من العمر 25 عاما.

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مصر تدين حادث انفجار لغم في سيارة عسكرية للجيش التونسي

أدانت جمهورية مصر العربية، الأربعاء، بأشد العبارات حادثة انفجار لغم في إحدى السيارات العسكرية التابعة للجيش التونسي، والتي أسفرت عن وفاة أربعة عسكريين تونسيين.

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"صناعة النواب" تطالب باستقدام تجارب الدول المتقدمة لتحقيق أهداف التنمية

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يعقل أن القوانين التي تحكم الصناعة في مصر منذ سنة 1934.

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"برج الدائري المحترق.. استمرار تصاعد الأدخنة لليوم الخامس"

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البرلمان يرفع جلسته العامة بعد انعقاد دام أكثر من 12 ساعة

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد انعقاد دام لأكثر من 12 ساعة منذ الحادية عشر صباحا، وتم إحالة بيان وزير الإسكان للجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

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"الهدم آخر قرار نلجأ له".. معهد بحوث الإسكان: لجنة هندسية لمعاينة عقار الدائري

قال الدكتور أحمد الجابري، عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إن هناك لجنة ستقوم بالمعاينة المبدئية لعقار الدائري والتي تشمل فحص الخرسانة، لتحديد المدة الزمنية ودرجة الحرارة التي تعرض لها المبنى، مشيرًا إلى أن أساسيات تأثير الحريق على الخرسانة المسلحة، توضح أنه في حالة تعرض المبنى لدرجة حرارة 300 درجة مئوية لا يكون خوف عن المبنى.

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بايدن ومون يتفقان على رفع مستوى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي مون جاي إن، على رفع مستوى التحالف بين بلديهما.

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مركز "مكافحة الأمراض" الأمريكي: ارتفاع محاولات الانتحار وإدمان المخدرات في البلاد بعد "كورونا"

حذر مركز "الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي من زيادة الحالات المرضية والحوادث التي يستلزم معها دخول أقسام الطوارىء في المستشفيات في ظل تفشى جائحة فيروس" كورونا" المستجد ، وفى مقدمتها محاولات الإقدام على الانتحار، وتعاطى المخدرات في عام -2020 .

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واشنطن تجمد خطط سحب آلاف القوات الأمريكية من ألمانيا

أعلنت واشنطن تجميد خططها لسحب 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا، مع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.

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جيش ميانمار يأمر بحجب "فيسبوك" وسط دعوات للعصيان المدني

أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مؤقتا، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.

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