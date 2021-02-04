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توقف الحفلات والأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب كورونا

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السعودية توقف الحفلات والأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب كورونا توقف الحفلات والأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

03:54 ص الخميس 04 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ):
قررت المملكة العربية إيقاف جميع المناسبات والحفلات واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس أن هذا القرار بالإضافة إلى سلسلة قرارات أخرى تأتي في ظل جهود المملكة لاحتواء تفشي .

وقال المصدر إن هذه القرارات اتخذت "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) ، وتزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة".

وأضافت (واس) أنه تقرر كذلك إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية كافة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد ، وألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا ، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وقررت المملكة كذلك إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية ، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت أنه سيتم تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد ، على أن تقوم السلطات بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر ، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

كما تقرر توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد ، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة ، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر ، قدر المستطاع ، في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين .

وأوضحت الوكالة أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

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مصراوي Masrawy

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