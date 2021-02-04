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"لهم دور في المحطة النووية".. التعليم تكشف موعد تخرج أول دفعة من مدرسة الضبعة

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"لهم دور في المحطة النووية".. التعليم تكشف موعد تخرج أول دفعة من مدرسة الضبعة "لهم دور في المحطة النووية".. التعليم تكشف موعد تخرج أول دفعة من مدرسة الضبعة

مصراوي Masrawy

04:00 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، على أنه سيتم تخريج الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة يونيو 2022.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه ستكون هناك احتفالية كبرى تنظمها الوزارة لطلاب الدفعة الأولى من خريجي مدرسة الضبعة النووية.

أما عن موقفهم بعد التخرج، قال نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إنه سيتم بحث ذلك مع هيئة المحطات النووية المالكة والمشغلة للمفاعلات النووية في محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدا: "سيكون لهم دور في تركيب وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية في المحطة".

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