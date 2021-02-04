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الأوقاف: انطلاق الدورة الأولى للإعجاز الرباني في الكون الأحد المقبل

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الأوقاف: انطلاق الدورة الأولى للإعجاز الرباني في الكون الأحد المقبل الأوقاف: انطلاق الدورة الأولى للإعجاز الرباني في الكون الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

03:30 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

تنطلق فعاليات الدورة التدريبية الأولى (دورة الإعجاز الرباني) بمسجد النور بالعباسية يوم الأحد المقبل.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن فعاليات الدورة التي يشارك فيها 30 إمامًا من أئمة المساجد الكبرى بالقاهرة و20 واعظة من الواعظات المتميزات، تأتي استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتثقيف وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وإيمانًا بقضية الإعجاز الرباني في الكون وفي جسم الإنسان.

وأضاف البيان أن الدورة ستتناول قضايا تبرز مظاهر قدرة الله (عز وجل) في الخلق، بما يعمق الحس الإيماني من جهة، ويحصن المجتمع وبخاصة الشباب منه من أي تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى.

ويحاضر في هذه الدورة مجموعة من العلماء المتخصصين في علوم الطب والبحث العلمي من أعضاء لجنة الإعجاز الرباني في الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتعتبر هذه الدورة هي الدورة الأولى ضمن ثلاث دورات متلاحقة ومتخصصة في الإعجاز الرباني في الكون، وتعقد بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية، وتعقد الدورة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتعقد الدورة الثالثة بإحدى كليات الطب.

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