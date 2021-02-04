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واشنطن تجمد خطط سحب آلاف القوات الأمريكية من ألمانيا

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واشنطن تجمد خطط سحب آلاف القوات الأمريكية من ألمانيا واشنطن تجمد خطط سحب آلاف القوات الأمريكية من ألمانيا

مصراوي Masrawy

02:49 ص الخميس 04 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ):
أعلنت واشنطن تجميد خططها لسحب 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا، مع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.

وقال تود وولترز، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا لصحفيين الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستين قررا تجميد تلك الخطط، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد مراجعة شاملة.

وأضاف وولترز: "لا أعرف ماذا سيكون ذلك".

وأعلن الرئيس السابق دونالد الانسحاب الجزئي للجنود الأمريكيين من ألمانيا في يونيو الماضي وسط خلاف طويل الأمد مع برلين بشأن إنفاقها الدفاعي، والذي يقل كثيرا عن هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لذلك القرار، كان من المقرر أن يعود ثلث القوات البالغ قوامها 36 ألفا في ألمانيا في ذلك الوقت إلى الولايات المتحدة أو الانتقال إلى دول أوروبية أخرى في الناتو.

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مصراوي Masrawy

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