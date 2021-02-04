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برلماني يقترح إنشاء مراكز لتوليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية بالصحراء

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برلماني يقترح إنشاء مراكز لتوليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية بالصحراء برلماني يقترح إنشاء مراكز لتوليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية بالصحراء

مصراوي Masrawy

02:30 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

اقترح النائب يحيى كدواني عضو مجلس النواب، إنشاء مراكز لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، بالصحراء المصرية الممتدة شرقا وغربا، لاسيما في المناطق التي تتوفر بها المياه الجوفية، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ينزح إليها المواطنين، في إطار مواجهة أزمة الزيادة السكانية التي تعاني منها البلاد حاليا.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، حول أداء وزارته.

وأوضح كداوني، أن الزيادة السكانية تثقل كاهل وتعوق التنمية في البلاد، نظرا لأنها تلتهم كل بوادر التنمية.

وطالب كدواني، وزير الكهرباء، بإعادة النظر في الكهرباء، للمواطنين، وكذلك حل أزمة مد أسلاك الضغط العالي في الكتل السكنية، نظرا لخطورة ذلك على حياة المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: "هناك أزمة تعاني منها المنطقة الصناعية بأسيوط، وهي ضعف التيار الكهربائي ما يؤثر على معدات المصانع".

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