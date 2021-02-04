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| فرص عمل ونقلة حضارية تطلق مشروع "تحيا المنصورة"

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فيديو| فرص عمل ونقلة حضارية الحكومة تطلق مشروع "تحيا مصر المنصورة" | فرص عمل ونقلة حضارية تطلق مشروع "تحيا المنصورة"

مصراوي Masrawy

01:30 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أطلقت أمس الأربعاء أكبر مشروع لخدمة أهالي المنصورة تحت مسمى مشروع "تحيا المنصورة".

ويعد المشروع واحداً من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية.

وصرح وزير النقل بأن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعكس الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لاستغلال كافة الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع.

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