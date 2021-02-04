النيابة تحتجز المتهمين في قضية فيديوهات "أحمد ونهى" وتطلب تحريات المباحث

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز حوش بالبحيرة، احتجاز شابين وربة منزل، مع طلب تحريات مباحث الإنترنت على خلفية اتهامهم بنشر مقاطع منافية على موقع "يوتيوب"، مع مراعاة التجديد فى المواعيد القانونية.

كانت وحدة مباحث مركز حوش عيسى قد حددت هوية القائمين على القناة، وتبين أنهم كل من " نادر .ال.ع" 26 عامًا، "ونهى .أ. أ" 30 عامًا ربة منزل، و"أحمد. ص" 23 عامًا وجميعهم مقيمون بحوش عيسى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي استياءً بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" عبر قناة، على موقع يوتيوب.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي مباحث الإنترنت بإغلاق القناة، وملاحقة القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.

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