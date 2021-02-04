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الحكم على متهمين بحيازة مفرقعات بالمطرية اليوم

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الحكم على متهمين بحيازة مفرقعات بالمطرية اليوم الحكم على متهمين بحيازة مفرقعات بالمطرية اليوم

مصراوي Masrawy

01:00 ص الخميس 04 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهماهما بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

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