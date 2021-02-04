سيول وبرق ورعد على القاهرة.. الأرصاد: جميع عوامل عدم الاستقرار تتوافر في طقس الخميس

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تتوافر جميع عوامل عدم الاستقرار في طقس الخميس.

وأضافت الهيئة، أنه تتساقط الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد وتنشط الرياح على جميع المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

كما تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا لتتكون حالة من حالات عدم الاستقرار تكون الثمة الغالبة بها هي قوة الحمل الحراري.

وتتمثل الحالة الجوية في التالي:

- تكون الأمطار غزيرة يصاحبها البرق والرعد تصل إلى حد السيول على سيناء.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد على محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش)، والوجه البحري (البحيرة وكفرالشيخ والمنوفية والغريبة والشرقية والدقهلية)، ومدن القناة (السويس والإسماعيلية) تصل إلى شمال الصعيد.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها البرق والرعد أحيانا على إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).

- تزداد قوة الحالة شرقا مع مرور الوقت.