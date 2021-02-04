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واشنطن: خط غاز "نورد ستريم 2" يقوض الأمن عبر الأطلسي

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واشنطن: خط غاز "نورد ستريم 2" يقوض الأمن عبر الأطلسي واشنطن: خط غاز "نورد ستريم 2" يقوض الأمن عبر الأطلسي

مصراوي Masrawy

12:59 ص الخميس 04 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء، أن خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي من المقرر أن ينقل الغاز الطبيعي من إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، يقوض الأمن عبر الأطلسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "نورد ستريم 2 والخط الثاني من ترك ستريم يهدفان لزيادة نفوذ روسيا على حلفائنا وشركائنا، ويقوضان الأمن عبر المحيط الأطلسي".
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة عملية إنشاء خط الأنابيب، الذي يُعتقد أنها اكتملت بنسبة 90%.
وتابع برايس: "سنراقب النشاط لإكمال خط الأنابيب أو التصديق عليه، وإذا حدث مثل هذا النشاط فسننظر فى تطبيق عقوبات".
وأضاف أن العقوبات هي واحدة من بين أدوات كثيرة متاحة لدى الولايات المتحدة.
وتقول الولايات المتحدة إن المشروع سيقوض أمن الطاقة لأوروبا من خلال جعل ألمانيا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة يعتمدون بشكل مفرط على إمدادات الطاقة الروسية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات منخرطة في إنشاء ذلك المشروع، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواصل الدعم لخط الأنابيب.

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