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"الأرصاد" ينبِّه المدينة والجوف والشمالية: أمطار رعدية وتدنٍّ للرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه المدينة والجوف والشمالية: أمطار رعدية وتدنٍّ للرؤية "الأرصاد" ينبِّه المدينة والجوف والشمالية: أمطار رعدية وتدنٍّ للرؤية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر بعضها حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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