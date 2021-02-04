مكة .. إغلاق وتغريم 20 منشأة تجارية كبرى لعدم الالتزام باحترازات كورونا

★ ★ ★ ★ ★

المخالفات شملت عدم وجود مقياس حرارة وعدم التزام العاملين أو الزوار بالكمامات

أغلقت بلدية المعابدة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة منشأة واحدة وأصدرت غرامات على 19 منشأة تجارية كبرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى تطبيق لائحة الغرامات على المخالفين الصادرة من وزارة البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن الفرق قامت بحملة موسعة في نطاق البلدية وتم إغلاق منشأة واحدة وتغريم 19 منشأة تجارية كبرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "الشنبري" أن أهم المخالفات التي رصدها عدم وجود مقياس حرارة - عدم التزام العاملين أو الزوار بلبس الكمامات وتأكد البلدية حرصها ومتابعتها المستمرة لجميع الأنشطة التجارية ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكَّد أن البلدية على تكثيف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.